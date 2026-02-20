Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Preveza Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Preveza Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Nea Thesi, Grèce
Maison 1 chambre
Nea Thesi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 2/2
2 petites maisonnettes 60s.m avec piscine 28s.m chacune sur un terrain de 600s.m dans la des…
$317,197
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Preveza Municipality, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller