Maisons de ville avec terrasse à vendre en Polygyros Municipality, Grèce

3 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Polygyros Municipality, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Polygyros Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Nombre d'étages 2
À vendre : maison de ville de 55 m² à Metamorfosi, Sithonia. Le rez-de-chaussée comprend un …
$209,778
Maison de ville 2 chambres dans Kalyves Polygyrou, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Kalyves Polygyrou, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 85 m² położony w Kalive, Polygyros, Chalkidik…
$337,974
Maison de ville 2 chambres dans Kalyves Polygyrou, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Kalyves Polygyrou, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : maisonnette de 72 m² située à Kalive, Polygyros, Halkidiki. La propriété comprend…
$269,217
Caractéristiques des propriétés en Polygyros Municipality, Grèce

