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Appartements à vendre en Platamonas, Grèce

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Appartement 3 chambres dans Platamonas, Grèce
Appartement 3 chambres
Platamonas, Grèce
Chambres 3
Surface 99 m²
A vendre appartement de 99 mètres carrés sur la côte olympique. L'appartement est situé au 1…
$227,877
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Appartement 4 chambres dans Platamonas, Grèce
Appartement 4 chambres
Platamonas, Grèce
Chambres 4
Surface 110 m²
A vendre vieux duplex de construction de 110 mètres carrés sur la côte olympique. Le duplex …
$153,492
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