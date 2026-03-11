Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Pieria Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Pieria Regional Unit, Grèce

Katerini
66
Dion Olympos Municipality
70
Leptokarya
26
Pydna Kolindros Municipality
29
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Paralia, Grèce
Villa 3 chambres
Paralia, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 166 m²
Nombre d'étages 4
À vendre : superbe villa en bord de mer dans le nord de la Grèce, située dans la magnifique …
$641,147
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pieria Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller