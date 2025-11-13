Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Peraia
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Peraia, Grèce

1 BHK
17
2 BHK
29
3 BHK
16
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Thermaikos Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/4
Studio à vendre dans un complexe résidentiel en construction situé dans le quartier de Perea…
$148,635
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Appartement 3 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Appartement 3 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 4/4
À vendre : appartement de 95 m² à Peraia, situé au 4ᵉ étage, avec chauffage central au fioul…
$232,242
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Peraia, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller