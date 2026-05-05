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Villas avec jardin à vendre en Panorama Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 518 m²
Nombre d'étages 2
Vente de villa de luxe à Thessalonique: la zone de Panorama (Purnari) avec vue sur la merNou…
$2,95M
T.V.A.
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Agence
Atlas Construction
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Panorama Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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