Maisons de ville avec jardin à vendre en Pallini Municipal Unit, Grèce

Maison de ville 3 chambres dans Chaniotis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Chaniotis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez l'opportunité ultime d'acquérir la maison de vos rêves ! Une villa exceptionnelle …
$572,903
Maison de ville 3 chambres dans Paliouri, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Paliouri, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
Nombre d'étages 2
Cette toute nouvelle maisonnette meublée à Paliouri allie luxe et vue imprenable sur la mer.…
$456,971
Maison de ville 5 chambres dans Pefkochori, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Pefkochori, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 3
Profitez d'un calme absolu et d'un luxe absolu dans cette superbe maisonnette sur trois nive…
$908,544
Caractéristiques des propriétés en Pallini Municipal Unit, Grèce

