Maisons à vendre en North Tzoumerka Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Elliniko, Grèce
Maison 4 chambres
Elliniko, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Nombre d'étages 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
Caractéristiques des propriétés en North Tzoumerka Municipality, Grèce

