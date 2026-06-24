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Appartements à vendre en Nea Triglia, Grèce

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Studio dans Nea Triglia, Grèce
Studio
Nea Triglia, Grèce
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 1/1
Présentation d'un nouveau projet à Halkidiki, en Grèce, offrant un studio luxueux avec une v…
$110,340
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Appartement 3 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Appartement 3 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 116 m²
Sol 2/2
Situé dans la belle région de Halkidiki, en Grèce, cet appartement spacieux est en bon état …
$267,138
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Appartement 1 chambre dans Nea Triglia, Grèce
Appartement 1 chambre
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Appartement récemment construit de 48 m2 dans la municipalité de Nea Propontida à une distan…
$168,413
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Appartement 1 chambre dans Nea Triglia, Grèce
Appartement 1 chambre
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Vivez une expérience de luxe dans cet appartement en construction à Halkidiki, en Grèce. Sit…
$121,954
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Appartement 1 chambre dans Nea Triglia, Grèce
Appartement 1 chambre
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Bel appartement à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Propontida , …
$174,220
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Appartement 2 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Appartement 2 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 2/2
Excellente construction appartement spacieux de 90 m2 deuxième étage avec une belle vue pano…
$220,679
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