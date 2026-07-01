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Maisons Piscine à vendre en Nea Moudania, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Chambres 2
Surface 330 m²
A vendre villa de 3 étages de 330 mètres carrés à Chalkidiki. Rez-de-chaussée se compose de …
$944,567
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Nea Moudania, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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