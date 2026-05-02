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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Nea Michaniona, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Nea Michaniona, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nea Michaniona, Grèce
Chambres 4
Surface 160 m²
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$234,961
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Grekodom Development
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