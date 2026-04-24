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Maisons à vendre en Naxos, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Naxos, Grèce
Maison 3 chambres
Naxos, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 189 m²
Nombre d'étages 4
Magnifique maison individuelle 189 m2 avec 4 niveaux en Grèce, Naxos, Aggidia à vendre!Il se…
$376,931
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