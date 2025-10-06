Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Zografos
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Municipality of Zografos, Grèce

2 BHK
5
3 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Municipality of Zografos, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Zografos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Sol 1/1
A vendre appartement de 82 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 6ème étage. I…
$368,689
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Municipality of Zografos, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Zografos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre duplex de 80 mètres carrés à Athènes. Le duplex est situé au 3ème étage et au 4ème …
$271,542
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Zografos, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller