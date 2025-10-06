Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of West Mani
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Chalets à vendre en Municipality of West Mani, Grèce

Municipal Unit of Lefktro
Chalet 3 chambres dans Riglia, Grèce
Chalet 3 chambres
Riglia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 105 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compos…
$474,029
Chalet 3 chambres dans Leuktro, Grèce
Chalet 3 chambres
Leuktro, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 216 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 216 mètres carrés à Péloponnèse. Semi-sous-sol se compose d'u…
$877,831
