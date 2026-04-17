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Villas Piscine à vendre en Municipality of Vyronas, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Vyronas, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Vyronas, Grèce
Chambres 5
Surface 360 m²
A vendre Villa de 3 étages de 360 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se compose du salon. …
$2,36M
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