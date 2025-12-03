Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Garage

Villas avec garage à vendre en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

Vari Municipal Unit
17
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 682 m²
Nombre d'étages 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller