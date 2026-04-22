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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Trifylia, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Rodia, Grèce
Chalet 2 chambres
Rodia, Grèce
Chambres 2
Surface 140 m²
À vendre Maison de deux étages de 140 mètres carrés dans la Péloponnèse occidentale. Le sous…
$1,53M
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Trifylia, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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