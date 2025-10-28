Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Municipality of Thessaloniki, Grèce

Thessalonique
10
Thessaloniki Municipal Unit
8
1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Nombre d'étages 2
For sale old construction maisonette of 175 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 3 …
$228,733
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
