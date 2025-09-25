Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de studios en Municipality of Thessaloniki, Grèce

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Apartment for rent in Potamoudia, Kavala of Kavala Prefecture for 300€ (Listing No 3066). An…
$352
par mois
Studio dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 1
Cheval, DEOS: Studio nouvellement construit de 30 m2 au 1er étage avec chauffage autonome. I…
$242
par mois
