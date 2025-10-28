Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Terrasse

Penthouses avec terrasse à vendre en Municipality of Thessaloniki, Grèce

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Penthouse 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Sol 7/8
Cette impressionnante maison en duplex de 106 m², située dans le quartier Depo à Thessaloniq…
$459,576
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Thessaloniki, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller