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Vue sur la mer Villas à vendre en Municipality of Thermos, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Kaloudi, Grèce
Villa 8 chambres
Kaloudi, Grèce
Chambres 8
Surface 600 m²
A vendre Villa de 3 étages de 600 m2 à Péloponnèse Ouest. Semi-sous-sol se compose de 3 cham…
$1,89M
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Thermos, Grèce

avec Vue sur la montagne
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