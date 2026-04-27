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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Thermos, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Kaloudi, Grèce
Chalet 2 chambres
Kaloudi, Grèce
Chambres 2
Surface 96 m²
À vendre Maison de deux étages de 96 m2 à Péloponnèse Ouest. Rez-de-chaussée se compose de s…
$194,817
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Thermos, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
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