Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Municipality of Syros and Ermoupoli, Grèce

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Galissas, Grèce
Appartement 1 chambre
Galissas, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
Aperçu de la propriété : Complexe d’appartements sur l’île de Syros Emplacement : île de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Syros and Ermoupoli, Grèce

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller