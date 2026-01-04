Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Municipality of Pylos and Nestor, Grèce

2 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Korifasio, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Korifasio, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 155 mètres carrés en Péloponnèse occidentale. La maisonnette a 3 niv…
$449,261
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 4 chambres dans Korifasio, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Korifasio, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Sol -1/3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 155 m2 dans la Péloponnèse occidentale. La mais…
$451,162
