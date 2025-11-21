Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Pylos and Nestor, Grèce

Methoni Municipal Unit
3
3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Pylos, Grèce
Maison 4 chambres
Pylos, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 4
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
Notre bureau propose une luxueuse villa en pierre située dans la zone la plus large de Pylos…
$1,70M
Chalet 5 chambres dans Modon, Grèce
Chalet 5 chambres
Modon, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 160 mètres carrés à Péloponnèse Ouest. Semi-sous-sol se compo…
$503,290
Maison 3 chambres dans Lachanada, Grèce
Maison 3 chambres
Lachanada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Nombre d'étages 2
Skouras Real Estate présente une excellente opportunité d'acheter une maison nouvellement co…
$568,452
