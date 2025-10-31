Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Jardin

Maisons de ville avec jardin à vendre en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce

Panorama Municipal Unit
30
Chortiatis Municipal Unit
34
Pylaia Municipal Unit
17
2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
À vendre : spacieuse maison en duplex de 300 m², répartie sur quatre niveaux, située dans un…
$754,786
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Thermi, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Thermi, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 4
This impressive 250 sq.m. maisonette, located in the lush and highly sought-after area of Pa…
$685,886
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce

