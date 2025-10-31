Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce

Panorama Municipal Unit
84
Chortiatis Municipal Unit
56
Pylaia Municipal Unit
39
Panórama
6
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
À vendre : spacieuse maison en duplex de 300 m², répartie sur quatre niveaux, située dans un…
$754,786
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipality of Pylaia Chortiatis

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller