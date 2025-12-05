Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipality of Poros
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Municipality of Poros, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Poros, Grèce
Villa 6 chambres
Poros, Grèce
Nombre de pièces 6
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 450 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Il ya: panneaux solaires …
$3,00M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
