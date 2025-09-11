Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Patras
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Municipality of Patras, Grèce

Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Rio
3
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Platani, Grèce
Villa 6 chambres
Platani, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 400 mètres carrés à Péloponnèse. Semi-sous-sol se compose de 2…
$749,082
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Patras, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller