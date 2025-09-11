Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Patras
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Patras, Grèce

Municipal Unit of Paralia
Chalet 5 chambres dans Municipality of Patras, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Patras, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 352 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 352 mètres carrés dans la Péloponnèse occidentale. Rez-de-cha…
$3,75M
Chalet 3 chambres dans Platani, Grèce
Chalet 3 chambres
Platani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 144 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 144 mètres carrés dans la Péloponnèse occidentale. La maison s…
$760,786
Chalet 5 chambres dans Municipality of Patras, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Patras, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 297 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 297 m2 à Péloponnèse Ouest. Le sous-sol se compose de 2 entre…
$936,353
