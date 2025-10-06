Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Papagos - Cholargos
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en Municipality of Papagos Cholargos, Grèce

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Papagos Cholargos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Papagos Cholargos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 5/1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème étage …
$819,309
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Papagos Cholargos, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller