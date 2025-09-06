Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of North Kynouria
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of North Kynouria, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Kato Doliana, Grèce
Chalet 3 chambres
Kato Doliana, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 690 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 690 mètres carrés dans le Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se…
$327,723
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 5 chambres dans Astros, Grèce
Chalet 5 chambres
Astros, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
[En milliers de dollars des États-Unis] Un havre de tranquillité et de luxe au cœur du Pélop…
$1,76M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of North Kynouria, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller