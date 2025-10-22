Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Mykonos
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Municipality of Mykonos, Grèce

Mykonos
3
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Mykonos, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Mykonos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
Cet appartement exceptionnel est situé dans l'emplacement idyllique d'Agrari, Mykonos, faisa…
$577,902
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bereal Estate
Langues
English
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipality of Mykonos

villas
chalets

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Mykonos, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller