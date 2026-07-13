Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Monemvasia
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Municipality of Monemvasia, Grèce

;
2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Municipality of Monemvasia, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Monemvasia, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison en Pierre dans le Château de Monemvasia – 1/6 de copropriété à partir de 159 000 € …
$181,183
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Monemvasia, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Monemvasia, Grèce
Chambres 3
Surface 110 m²
À vendre Maison de plain-pied de 110 mètres carrés à Péloponnèse. La maison se compose de 3 …
$442,766
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Monemvasia, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller