Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Lagadas
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Municipality of Lagadas, Grèce

Municipal Unit of Kalindi
3
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Lagyna, Grèce
Villa 6 chambres
Lagyna, Grèce
Chambres 6
Surface 320 m²
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Thessalonique. Semi-sous-sol se compose de…
$708,425
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Lagadas, Grèce

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller