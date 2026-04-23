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Mountain View Maisons de ville à vendre en Municipality of Lagadas, Grèce

Lagyna
5
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Maison de ville 5 chambres dans Lagyna, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Lagyna, Grèce
Chambres 5
Surface 400 m²
A vendre maisonnette de 400 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$696,618
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Lagadas, Grèce

avec Vue sur la mer
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