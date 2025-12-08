Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Kalymnos
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Municipality of Kalymnos, Grèce

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Pothia, Grèce
Appartement 2 chambres
Pothia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Située dans la beauté sereine du village de Skalia, sur l'île authentique de Kalymnos, cette…
$375,668
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Kalymnos, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller