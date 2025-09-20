Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipality of Ilida
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Municipality of Ilida, Grèce

2 propriétés total trouvé
Villa 8 chambres dans Dounaika, Grèce
Villa 8 chambres
Dounaika, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 600 m2 à Péloponnèse Ouest. Semi-sous-sol se compose de 3 cham…
$1,87M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Kardamas, Grèce
Villa 5 chambres
Kardamas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 630 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 630 m2 à Péloponnèse Ouest. Rez-de-chaussée se compose de 2 ch…
$5,27M
Laisser une demande
