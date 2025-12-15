Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Ilida
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Municipality of Ilida, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Kouroutas, Grèce
Chalet 4 chambres
Kouroutas, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol -2/1
À vendre Maison de 3 étages de 170 mètres carrés à Péloponnèse. Le sous-sol se compose d'un …
$314,897
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Ilida, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller