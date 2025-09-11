Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Municipality of Fyli, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Fyli, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Fyli, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
À Vendre -- Maison individuelle résidentielle -- Attique Ouest: Ano Liosia 85 Sq.m., 3 Chamb…
$157,870
Chalet 5 chambres dans Municipality of Fyli, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Fyli, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 166 m²
À vendre -- Maisonette résidentielle -- Attique Ouest: Ano Liosia 166m2, 5 chambres, 3 salle…
$526,232
