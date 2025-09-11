Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Filothei - Psychiko
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Municipality of Filothei Psychiko, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 381 m²
Nombre d'étages 5
A vendre Villa de 4 étages de 1381 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$18,14M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Filothei Psychiko, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller