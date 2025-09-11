Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Filothei - Psychiko
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Municipality of Filothei Psychiko, Grèce

Municipal Unit of Neo Psychiko
7
Municipal Unit of Psychiko
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 7/1
A vendre appartement de 96 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 7ème étage. I…
$345,280
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipality of Filothei Psychiko

2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Filothei Psychiko, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller