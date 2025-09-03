Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Tithorea
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Chalets à vendre en Municipal Unit of Tithorea, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet dans Amfikleia Elateia Municipality, Grèce
Chalet
Amfikleia Elateia Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 128 m²
Nombre d'étages 1
We offer for sale a wonderful chalet of 128 sqm. in Parnassos. This cosy log house is uni…
$643,742
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 3 chambres dans Amfikleia Elateia Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Amfikleia Elateia Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
For sale 1-storey house of 140 sq.meters in Arachova. The house consists of 3 bedrooms, li…
$292,610
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Tithorea, Grèce

