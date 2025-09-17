Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Stavroupoli Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Stavroupoli Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Pavlos Melas Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Pavlos Melas Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 415 m²
Sol 4/1
A vendre Maison de 4 étages de 415 mètres carrés à Thessalonique. Le sous-sol se compose d'u…
$585,220
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Stavroupoli Municipal Unit, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller