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Villas Piscine à vendre en Municipal Unit of Nea Peramos, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 6
Surface 380 m²
A vendre Villa de 4 étages de 380 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose d'une c…
$708,425
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Nea Peramos, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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