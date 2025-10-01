Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Lefkada
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Municipal Unit of Lefkada, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 1 chambre dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 656 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 656 mètres carrés aux Îles Ioniennes. La Villa dispose d'une vue magnifiqu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Lefkada, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller