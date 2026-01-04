Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villa 1 chambre dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 656 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 656 mètres carrés aux Îles Ioniennes. La Villa dispose d'une vue magnifiqu…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol -2/1
A vendre Villa de 3 étages de 200 m2 aux Îles Ioniennes. Sous-sol se compose d'une chambre, …
$2,43M
