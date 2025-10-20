Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Kamena Vourla
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Chalets à vendre en Municipal Unit of Kamena Vourla, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Kamena Vourla Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Kamena Vourla Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 450 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Il y a: une c…
$702,264
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Kamena Vourla Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Kamena Vourla Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 170 m2 dans le centre de la Grèce. La maison se compose de 4 c…
$338,237
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Kamena Vourla, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller