Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Faris
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Municipal Unit of Faris, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa dans Spartia, Grèce
Villa
Spartia, Grèce
Surface 146 m²
A vendre villa de 146 mètres carrés à Kefalonia. Une vue magnifique sur la montagne s'ouvre …
$507,705
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Faris, Grèce

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller