  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Elliniko
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Municipal Unit of Elliniko, Grèce

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Sol 1/1
For sale under construction apartment of 128 sq.meters in Athens. The apartment is situated …
$1,78M
Laisser une demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Elliniko, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
